Tourisme : “Light in Action”, le nouveau plan d’action de l’ONMT pour atteindre le top 10 mondial

Avec ce plan d’action inscrit dans le cadre de la nouvelle feuille de route du secteur, l’ONMT ambitionne de contribuer à la stratégie du ministère du Tourisme visant à atteindre 17,5 millions d’arrivées touristiques d’ici trois ans en intégrant le Maroc dans le top 10 des destinations touristiques les plus appréciées au monde à l’horizon 2026.

“Light in Action se veut un plan d’action ambitieux, en parfaite harmonie avec la nouvelle feuille de route du secteur du tourisme. En concertation avec les professionnels, nos leviers d’actions vont être le marketing, le all in digital, l’aérien X2 et la conquête des marchés. Nos ambitions sont grandes, mais nous savons où nous voulons aller et nous avons déjà mis en place les jalons”, a affirmé Adel El Fakir, DG de l’ONMT, dans un communiqué.

Les “Tourism Marketing Days”, événement organisé par l’ONMT, ont été l’occasion de recevoir Eddie Wilson, PDG de la compagnie aérienne Ryanair, qui a pu révéler “les ambitions de la compagnie aérienne au Maroc, son plan d’action pour ce marché et les opportunités offertes par la destination Maroc”.

4 piliers : marketing, digital, aérien et distribution

Pour les volets marketing et digital, l’accent sera mis sur l’amplification de l’impact de la campagne “Maroc, Terre de Lumière”, la diversification des actions de co-branding et la valorisation des différentes destinations et filières sur les marchés domestiques et étrangers. Une médiathèque riche en images et vidéos sera mise en place, en plus du lancement de la nouvelle version du portail visitmorocco.com et le renforcement du volet réseaux sociaux, notamment à l’aide de collaborations avec des créateurs de contenu.

Concernant la distribution, il s’agira de doubler la programmation des tour-opérateurs classiques et des agences de voyages en ligne, et de démarcher de nouveaux partenaires commerciaux.

Fer-de-lance de la nouvelle stratégie, le volet lié à l’aérien sera fortement soutenu par l’ouverture sur de nouveaux marchés grâce à la force de frappe du duo ONMT-RAM. Le réseau point à point sera doublé au départ des bassins émetteurs à fort potentiel, parallèlement à un renforcement du réseau domestique.

Pour le déploiement de ce plan d’action, l’ONMT a pensé à la mise en place d’une gouvernance publique-privée. Trois “War Rooms” ont ainsi été lancées par l’ONMT et la Confédération nationale du tourisme, pour débattre et agir sur les piliers marketing et digital, distribution et aérien.