Grand Prix Hassan II : élimination d’entrée de trois tennismen marocains

Reda Bennani, qui s’était qualifié dimanche pour le tableau final de cette épreuve comptant pour le circuit ATP après sa victoire face au Tchèque Vit Kopriva en deux sets (7-6 et 7-5), a été battu par l’Italien Andrea Vavassori, en deux sets (6-2 et 6-3).

Elliot Benchrit, l’autre représentant du tennis marocain engagé dans le tableau final grâce à une wild-card, a été battu par l’Espagnol Jaume Munar, en deux sets (6-4 et 6-4).

Leur compatriote Younes Lalami Laaroussi, qui a également participé au tableau final grâce à une wild-card, a été éliminé face à une grosse raquette de la trempe de l’Australien Alexei Popyrin (95e mondial), en deux sets (6-3 et 6-2).

Le choc entre le Français Hugo Gaston, classé 104e mondial, et l’Allemand Jan-Lennard Struff, classé 100e mondial, a tourné en faveur du Français (3-6, 6-4 et 7-5).

Dans les doubles, le duo britannique composé de Daniel Evans et Johnny O’Mara a été éliminé par le duo tchèque composé de Roman Jebavý et Adam Pavlásek, en deux sets (6-3 et 6-2).

Les compétitions de la 37e édition du Grand Prix Hassan II de Tennis, épreuve du circuit ATP Tour 250, ont démarré, dimanche au Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA), avec les matchs qualificatifs pour le tableau final de cette manifestation sportive.

La 37e édition du Grand Prix Hassan II, qui demeure le seul tournoi de ce niveau sur le continent africain, connaît la participation de joueurs de classe mondiale, notamment l’Italien Lorenzo Musetti, classé 21e mondial, le Britannique Daniel Evans (29), le Belge David Goffin (40), tenant du titre, et le Français Benjamin Bonzi (45).

Voici par ailleurs les résultats complets de cette journée :

Simples :

– Dimitar Kuzmanov (Bulgarie) bat Hugo Grenier (France) : 6-3, 4-6 et 6-0.

– Riccardo Bonadio (Italie) bat Artur Kazaux (France) : 6-4, 6-7 et 6-3.

– Andrea Vavassori (Italie) bat Reda Bennani (Maroc) : 6-2 et 6-3.

– Hugo Gaston (France) bat Jan-Lennard Struff (Allemagne) : 3-6, 6-4 et 7-5.

– Elias Ymer (Suède) bat Nicolas Moreno de Alboran (WMA) : 7-6 et 6-4.

– Jaume Munar (Espagne) bat Elliot Benchetrit (Maroc) : 6-4 et 6-4.

– Francesco Passaro (Italie) bat Aslan Karatsev (Russie) : 7-5, 3-6 et 6-3.

– Alexei Popyrin (Australie) bat Younes Lalami Laaroussi (Maroc) : 6-3 et 6-2.

Doubles :

– Ivan Spanov et Mate Spanov (Serbie) battent Botic van de Zandschulp et Tallon Griekspoor (Pays-Bas) : 6-4, 5-7 et 10-5.

– Roman Jebavý et Adam Pavlásek (République tchèque) battent Daniel Evans et Johnny O’Mara (Grande-Bretagne) : 6-3 et 6-2.

(avec MAP)