Démantèlement d’une cellule terroriste affiliée à Daech à Souk El Arbaa, Tétouan et Larache

Les éléments des Forces spéciales de la DGST ont mené les procédures d’intervention et d’interpellation dans des opérations séparées et simultanées visant les trois suspects, qui ont entre 19 et 28 ans, à Souk El Arbaa du Gharb, Tétouan et Larache, selon un communiqué du BCIJ.

Selon le service de sécurité, les perquisitions effectuées dans les domiciles des personnes arrêtées ont permis la saisie d’armes blanches, de nombre de manuscrits faisant l’apologie de la pensée extrémiste de “Daech” et incitant à la violence, ainsi que des publications écrites retraçant les activités terroristes des groupes relevant de “Daech” dans la région du Sahel, en plus de matériels et supports numériques qui seront soumis aux expertises techniques nécessaires.

Les informations préliminaires de l’enquête révèlent que les mis en cause, qui ont déclaré leur “allégeance” à l’organisation terroriste, planifiaient l’exécution d’une série de projets terroristes. À cette fin, ils ont préparé plusieurs contenus numériques relatifs à leurs plans terroristes.

Par ailleurs, les recherches et investigations ont révélé que les suspects arrêtés avaient l’intention de fuir le Maroc pour rejoindre les camps de “Daech” dans la région du Sahel, après avoir mis à exécution leurs plans terroristes, en coordination et avec l’aide d’un des éléments affiliés à cette organisation terroriste.

Les membres de cette cellule terroriste ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée par le BCIJ sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme, afin de révéler la nature des ramifications de cette cellule, et d’identifier tous ses plans et projets subversifs.

L’interpellation de ces suspects intervient dans un contexte marqué par la montée de la menace terroriste et la volonté des organisations terroristes mondiales et de leurs filiales régionales de multiplier leurs opérations subversives, conclut le communiqué.

