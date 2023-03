Fraude aux médicaments et conception d’encres sécurisées : SICPA et la fondation MAScIR s’associent

Après l’inauguration de son centre de codage à Ain Sebaa et de ses bureaux à Casa Finance City, l’entreprise SICPA Maroc, dirigée par l’ancien ministre français de l’Industrie et de l’Énergie Éric Besson, assoit son installation au Maroc en signant une convention de partenariat avec la fondation MAScIR à l’UM6P de Benguerir.

Après avoir identifié des projets de recherche et développement répondant à des problématiques de contrôle des fraudes, et envisageant les solutions innovantes d’authentification pouvant y répondre, SICPA et MAScIR s’attelleront à la réalisation de projets de microélectronique et de biotechnologie médicale visant le développement de solutions dont le but est de combattre les fraudes dans le domaine des médicaments et des encres.

Dans le cadre de ce partenariat, signé en présence de Guillaume Scheurer, ambassadeur de Suisse au Maroc, la collaboration permettra également l’octroi subventions industrielles, de services techniques ainsi que d’évaluations et de tests de technologies à des fins d’octroi de licences ou de transfert technologique.

Dans un entretien accordé à TelQuel, Éric Besson indique ce programme de trois ans “fait partie de la stratégie d’implantation de SICPA au Maroc”. “Concrètement, à travers les deux accords spécifiques concernant la lutte contre la fraude aux médicaments et la conception d’encres sécurisées, les chercheurs marocains vont s’engager à travailler avec des échanges permanents entre eux et nos équipes R&D”, affirme-t-il.

De son côté, Hicham El Habti, président de l’UM6P et de la fondation MAScIR, a réaffirmé la vocation de la fondation pour la science, l’innovation et la recherche, ainsi que sa volonté de répondre aux besoins actuels du tissu industriel et des opérateurs économiques pour la promotion du Made in Morocco.

Cette nouvelle signature intervient au moment où l’Office fédéral helvétique annonce un nouveau record au niveau des échanges commerciaux entre le Maroc et la Suisse en 2022 : 778 millions de francs suisses soit plus de 8,6 milliards de dirhams, représentant ainsi une hausse de 18,9 % par rapport à l’année 2021.