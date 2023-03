Attijariwafa bank : hausse du RNPG de 17,9% en 2022

Le résultat net consolidé s’est chiffré, quant à lui, à 7,5 milliards de dirhams (MMDH), contre 6,2 MMDH en 2021, soit une croissance de 21,1 %, fait savoir la banque dans un communiqué financier, publié à l’issue de la réunion de son Conseil d’administration tenue lundi dernier.

S’agissant du résultat d’exploitation, il a augmenté de 20,2 % pour s’établir à 11,4 MMDH, selon la même source, grâce à une maîtrise accrue des coûts et à la normalisation progressive du coût du risque.

Fin 2022, le produit net bancaire consolidé (PNB) s’est établi à 26,3 MMDH, en amélioration de 7,9 % par rapport à 2021 et ce malgré la hausse des taux monétaires et obligataires au Maroc, souligne le communiqué.

Cette progression a été induite par une dynamique commerciale favorable en termes de collecte de l’épargne et de financement de l’économie. Ainsi, les crédits à la clientèle et les dépôts ont atteint respectivement 374,6 MMDH, +8,5 %, et 411,4 MMDH soit+8%, ajoute la même source.

Par pôle d’activité, la hausse du PNB consolidée est liée à la croissance de la contribution des différentes lignes métiers, plus particulièrement la banque de détails à l’international +18,4 %, et l’assurance +53,4 %.

Au titre de l’année 2022, le communiqué fait ressortir qu’Attijariwafa bank affiche un bilan solide, des ratios de solvabilité et de liquidité en amélioration notable et une rentabilité aux meilleurs standards.

Le ratio RoAA (résultat net/moyenne total bilan) s’est établi à 1,22 % en 2022, contre 1,06 % en 2021 et le RoTE (RNPG/moyenne des fonds propres tangibles part du groupe) s’est élevé à 16,6 % en 2022, contre 15,4 % en 2021.

(avec MAP)