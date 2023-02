Le chancelier fédéral d’Autriche rencontre Akhannouch et Bourita et visite le mausolée Mohammed V

Arrivé lundi au Maroc avec une délégation d’hommes d’affaires pour l’organisation d’un forum économique Maroc-Autriche, le chancelier autrichien Karl Nehammer s’est rendu mardi au mausolée Mohammed V à Rabat. Il a déposé des gerbes de fleurs sur les tombes des deux souverains avant de signer le livre d’or du mausolée. À cette occasion, le conservateur du mausolée et historiographe du royaume, Abdelhak El Mrini, a présenté au chancelier des explications sur ce monument.

Il a également été reçu par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch, en présence de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, à l’occasion de la célébration du 240e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Autriche.

Les deux parties ont mis l’accent sur la qualité des “relations fraternelles” qui unissent le Royaume du Maroc et la République d’Autriche. À cette occasion, l’ambassadrice d’Autriche à Rabat, Anna Jankovi, a présenté au chef du gouvernement deux toiles commémoratives illustrant l’ancienneté des relations diplomatiques entre les deux pays.

La rencontre a également été l’occasion pour les deux parties de mettre l’accent sur l’importance du forum économique Maroc–Autriche, qui se tient dans le royaume du 27 février au 1er mars, et qui vise à renforcer la coopération entre la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Chambre économique autrichienne.

Les deux responsables ont également fait état de leur satisfaction de l’évolution des échanges commerciaux entre Rabat et Vienne et du développement des investissements autrichiens au Maroc au cours des dernières années. Ils ont mis l’accent sur la coopération industrielle fructueuse entre les deux pays, notamment dans le secteur de l’automobile, et réitéré la volonté d’échanger les expertises et de développer des projets communs en matière d’efficience énergétique et d’énergies renouvelables.

Les deux parties ont, par ailleurs, évoqué les questions d’intérêt commun, notamment la question du Sahara marocain, la coopération parlementaire, l’immigration, le volet sécuritaire et la coopération judiciaire et culturelle.

Cette visite sera sanctionnée par une déclaration conjointe entre le Maroc et l’Autriche.

(avec MAP)