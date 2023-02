Phosphate et dérivés : la valeur des exportations a augmenté de 43,9% en 2022

La valeur des exportations de phosphates et dérivés s’est appréciée de 43,9 % au terme de l’année 2022, pour atteindre 115,5 milliards de dirhams (MMDH), après une hausse de 57,8 % un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Par La Rédaction