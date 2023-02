Marrakech : Mohamed Bamansour réélu à la tête de la FNTT

Seul candidat à ce poste, Mohamed Bamansour a été réélu pour un mandat de 4 ans lors de l’assemblée générale de cette Fédération tenue en marge du Congrès national du transport touristique organisé les 21 et 22 février courant, à la cité ocre.

Mohamed Bamansour occupait auparavant le poste de secrétaire général de la FNTT, poste qui a été remplacé par celui de président suite à une décision des membres de la FNTT.

Cette rencontre a été aussi consacrée à l’examen et la discussion de la feuille de route du secteur pour les années à venir, ainsi que les mesures à prendre par la fédération pour être en mesure d’accompagner les orientations et les chantiers lancés par le ministère du Tourisme pour la relance du secteur.

Les professionnels du secteur ont également débattu d’autres questions telles que la lutte contre l’informel et la promotion de la qualité du secteur du transport touristique à travers l’encadrement et la formation.

Organisé durant deux jours, le congrès national du transport touristique a débattu des défis, des contraintes ainsi que les perspectives du secteur notamment après la relance du secteur touristique durant la période post-Covid-19.

Aussi, des conférences axées sur “les principes de base de gestion d’une entreprise”, ont été données par la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de Marrakech-Safi, et “les récents développements : Droits et obligations des entreprises”, donnée par la Direction régionale des impôts de Marrakech-Safi.

Il convient de rappeler que la FNTT relevant de l’Union générale des entreprises et des professions (UGEP) compte 11 associations et syndicats régionaux et provinciaux issus des différentes régions du Maroc. Cette association créée en 2017 vise à représenter et à défendre les intérêts des professionnels du transport touristique auprès du gouvernement et de toutes les instances concernées et a aussi pour vocation l’encadrement et la formation des professionnels et la modernisation du secteur du transport touristique.

(avec MAP)