Entrepreneuriat : lancement du programme Forsa 2023

Au cours de cette rencontre consacrée à l’examen des résultats du programme, Aziz Akhannouch a noté les résultats positifs de Forsa qui a atteint au cours de sa première édition 100 % de son objectif, à travers l’accompagnement de 10.000 porteurs de projets en 2022. En effet, ce programme consacrant l’équité territoriale donne une forte impulsion aux économies locales, conformément aux engagements du programme gouvernemental, souligne un communiqué.

Le chef du gouvernement a par ailleurs appelé à renforcer l’accompagnement des bénéficiaires pour développer leurs capacités, rappelant que Forsa constitue une première phase, avec la possibilité d’accès au financement via d’autres programmes gouvernementaux, dans le cadre de la convergence des programmes dédiés au soutien à l’entrepreneuriat.

Quant à elle, Fatima-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, a passé en revue les acquis du programme dans sa première année, en confirmant qu’il avait permis la promotion d’une nouvelle culture liée à l’entrepreneuriat, en levant deux principaux obstacles, à savoir la méconnaissance du quotidien entrepreneurial et l’accès au financement.

Elle a expliqué que la simplification des démarches, un suivi rigoureux et la mise à disposition d’une offre de financement innovante et complète avaient rendu la maîtrise d’ouvrage accessible à tous.

Plus de 168.000 candidatures en 2022

La ministre a par ailleurs souligné que plus de 168.000 candidatures ont été soumises via la plateforme numérique du programme Forsa, 61 % des programmes étant concentrés sur des petites villes et des zones rurales.

Pour rappel, le gouvernement, à travers la Loi de finances 2023, a alloué 1,25 milliard de dirhams au programme Forsa, en plus de l’accompagnement, de l’orientation et de la formation fournis aux bénéficiaires.