Les contrôleurs aériens annoncent la suspension de leur grève

Suite à une rencontre avec le ministre de l’Inclusion économique, de la petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, le bureau unifié des contrôleurs a annoncé la suspension de la grève.

Selon le communiqué du bureau unifié des contrôleurs aériens, le ministre aurait exprimé le grand intérêt du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch pour ce secteur stratégique et sa volonté d’œuvrer à l’amélioration des conditions des contrôleurs aériens en répondant à leurs exigences matérielles et morales.

Ainsi, le ministre a informé les membres du bureau unifié de la décision du Chef du Gouvernement de reporter la convocation du Conseil d’administration de l’ONDA, qui devait se tenir ce vendredi 7 octobre, sans annoncer de nouvelle date.

Le même communiqué fait savoir qu’il a été décidé de tenir une première réunion mardi prochain afin de lister les litiges qui avaient mené à cet appel à la grève.

De ce fait, le bureau “s’est félicité de cette initiative et a exprimé sa volonté d’aboutir à des solutions qui répondent aux revendications des contrôleurs aériens, de redonner du respect à l’institution et de désamorcer les tensions avec elle, et a décidé de donner une nouvelle occasion de dialogue en tant que la meilleure façon de régler tous les différends”.