Blinken : les États-Unis et les pays africains, “partenaires égaux” face aux nouveaux défis mondiaux

La stratégie africaine des États-Unis, qui reflète la complexité et la diversité du continent, est ancrée dans la reconnaissance que l’Afrique subsaharienne est une force géopolitique majeure”, a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken, lors d’une conférence à l’université de Pretoria.

Dans le cadre d’une tournée africaine qui s’achèvera jeudi prochain, Blinken a insisté sur l’importance du travail collaboratif entre les États-Unis et l’Afrique en vue de subvenir aux besoins communs des deux parties et de pouvoir dépasser les crises mondiales, à savoir la crise sanitaire liée au Covid-19, la crise climatique, la crise énergétique et la crise de la démocratie.

“Nous cherchons un véritable partenariat”

“Les États-Unis ne dicteront pas leurs choix à l’Afrique”, a clarifié le secrétaire d’État américain, notant que “le droit de faire ces choix appartient aux Africains seuls”.

Le speech de Blinken à l’université de Pretoria a été consolidé par son intervention lors d’un point de presse à l’issue de la conférence, où il a précisé : “Ce que nous (les États-Unis) recherchons avant tout, c’est un véritable partenariat entre les États-Unis et l’Afrique. Nous ne voulons pas d’une relation déséquilibrée ou transactionnelle.”