L'équipe WASK - Free Fire

Parlez-nous des origines de l’équipe !

L’équipe WASK a été fondée en août 2020 et concourait sous le nom de MCES AFRICA. Le nom a été changé avant la fin de la Coupe du Monde en l’honneur de nos fans arabes qui ont soutenu l’équipe tout au long de ces deux années.

Quel est votre record de participation à des tournois sportifs internationaux ?

Nous avons remporté le titre de Champion Arabe, Free Fire Arab League (FFAL) deux fois de suite au cours de la quatrième et cinquième saison du tournoi, et nous avons également atteint la finale des Free Fire World Series (FFWS) 2022, qui s’est tenue à Sentosa, Singapour en tant que représentants de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Quelle est l’importance de pouvoir participer au championnat du monde ?

C’est pour nous un grand plaisir de participer aux Free Fire World Series (FFWS) 2022, et c’est quelque chose dont nous pouvons être fiers. Nous sommes la première équipe marocaine à participer à une compétition mondiale de cette taille et de ce niveau, et nous avons prouvé à tout le monde que tous les objectifs peuvent être atteints grâce à un travail continu et une forte détermination.

Pouvez-vous nous dire comment vous évaluez votre expérience pendant le Championnat du Monde ?

Notre expérience dans les Free Fire World Series (FFWS) 2022 a été une épreuve et une aventure, vu que c’est la première fois que l’équipe participe à un championnat sur scène, surtout à ce niveau. Nous avons beaucoup appris des équipes participantes, de leurs méthodes de jeu et d’autres tournois et nous avons compris nos forces pour les valoriser, et aussi nos faiblesses pour les développer.

En plus du Championnat du Monde, quels sont les tournois les plus compétitifs auxquels vous avez participé ? En quoi le Championnat du Monde est-il différent de ces autres tournois ?

Tous les tournois auxquels nous avons participé sont numériques, et le tournoi FFWS était le premier tournoi live avec une compétition sur scène, ce qui était nouveau pour notre équipe.

Pouvez-vous nous dire les obstacles/difficultés les plus importants que vous avez rencontrés dans votre parcours pour atteindre la compétition de haut niveau dans laquelle vous vous trouvez actuellement ? Comment les avez-vous surmontés ?

La chose la plus difficile pour nous en tant qu’équipe est la régularité des joueurs et la façon de traverser dépasser les difficultés ensemble. Nous avons pu surmonter ces difficultés grâce à la coexistence et à la vie collective, puisque nous avons vécu dans la même maison pendant plus d’un an. Mais nous sommes conscients que nous devons mettre à jour nos méthodes pour atteindre un niveau meilleur.

Décrivez votre performance ! Pensez-vous avoir atteint le niveau auquel vous aspiriez ? Y a-t-il encore beaucoup de place à l’amélioration ?

Au contraire, nous sommes loin de notre niveau d’ambition, et nous espérons surmonter quelques défis pour arriver à un niveau supérieur comme les équipes internationales. Le facteur psychologique est un grand défi que nous devons traiter avec professionnalisme.

Quels sont vos objectifs pour la prochaine saison de la Free Fire Arab League (FFAL) et des autres tournois mondiaux ?

Notre objectif à partir du prochain tournoi est de remporter le titre pour la troisième fois consécutive. Ce sera difficile, donc nous devons nous y entraîner à partir de maintenant. Quant au niveau des autres championnats du monde, nous souhaitons dépasser la cinquième place lors de la prochaine édition de la FFWS.