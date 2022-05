Sahara: Le Burkina Faso réaffirme son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc et appuie le plan d’autonomie comme seule et unique solution

La ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur Olivia Ragnaghnewendé Rouamba, a réitéré le soutien du Burkina Faso à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale du Maroc et affirmé son appui au plan d’autonomie marocain, "qui constitue la seule et unique solution crédible et réaliste" à la résolution du différend sur le Sahara.

Par La Rédaction