Secteur minier : repli de 11% de la production de phosphates au premier trimestre 2022

Selon la Direction du trésor et des finances extérieures (DTFE) relevant du ministère de l’Économie et des Finances, il en est de même pour la production des dérivés de phosphates, qui s’est contractée de 4,6 %, contre une augmentation de 6,4 % un an auparavant, sous l’effet de la baisse de 7,6 % de la production d’acide phosphorique et de 2,7 % de celle des engrais naturels et chimiques, indique la DTFE dans sa récente note de conjoncture.

“Cette contre-performance devrait s’atténuer au cours des prochains mois, en raison de la baisse de l’offre mondiale après la décision de la Russie de suspendre ses exportations d’engrais”, prévoit la même source.

Pour rappel, le chiffre d’affaires du groupe OCP a atteint 25,3 milliards de dirhams au premier trimestre 2022, en hausse de 77 % par rapport à la même période de l’année précédente. Cette performance a été portée par la hausse des prix de vente dans toutes les catégories de produits, qui a largement compensé la baisse des volumes de ventes.

En effet, la guerre en Ukraine a intensifié une situation déjà tendue en termes d’équilibre offre/demande sur le marché des phosphates et a entraîné une nouvelle hausse des prix, également accompagnée par l’augmentation des coûts des matières premières, en particulier l’ammoniaque et le soufre.

Le Groupe OCP estime que la hausse des prix devrait se poursuivre sur l’année, soutenue par des conditions de marché solides, reflétant une forte demande globale, une situation tendue de l’offre et des prix de matières premières en hausse.

Ainsi, une augmentation de 10 % des volumes de production est prévue en vue de répondre à la demande des marchés à forte croissance, estime la même source.

