Sanaa Zaïm : “Les gouvernements précédents avaient plus de facilité à se confronter à l’exercice de transparence”

Smyet bak ?

Ahmed Bellarbi.

Smyet mok ?

Nadia bent Hammad.

Nimirou d’la carte ?

Joker.

Avec cette hausse continue des prix, la radio va-t-elle aussi devenir payante ?

C’est possible. C’est un business plan qui existe dans d’autres pays. Aux États-Unis, j’ai eu l’occasion de visiter plusieurs radios communautaires proposant un service payant. Mais pour les Marocains de la classe moyenne, premiers auditeurs de la radio, cela ne se fera pas tout de suite. Aujourd’hui, ils luttent d’abord pour remplir leur caddy.

Le wali de Bank-Al Maghrib et le Haut-commissaire au plan désapprouvent la politique d’Akhannouch. Est-t-il bon que des institutions “indépendantes” interpellent le gouvernement ?

Oui, dans le cadre d’une vraie démocratie où l’équilibre politique est établi entre une majorité et une opposition. À vrai dire, on se demande à quoi auront servi les déclarations des deux hauts responsables. À mon sens, cela n’a fait qu’accentuer le malaise social et amplifier l’incompréhension chez le citoyen, car il n’a pas l’habitude que des hauts commis de l’État se lancent dans ce…