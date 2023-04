Radicalisation : les prêcheurs de l'intolérance 2.0

Avant, l’école était un lieu d’éducation et d’enseignement. Mais aujourd’hui, cet endroit est devenu la source même de la débauche et de l’ignorance. Il suffit de se pointer devant une école ou un lycée pour constater qu’ils sont devenus des maisons closes”. Cette phrase du prédicateur Cheikh Redouane, 1,9 million d’abonnés au compteur, avait provoqué un tollé au sein du gouvernement et poussé le ministère de l’éducation nationale à porter plainte le 11 novembre 2021. Des propos qui sont pourtant monnaie courante chez certains influenceurs religieux qui, sous couvert de prêches spirituels, proposent un discours haineux, voire dangereux à une communauté très jeune dans sa majorité.

“Ce sont des entrepreneurs de la morale qui n’ont strictement rien à proposer à part ces discours” Khalid Mouna, anthropologue

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner

“Ce sont des entrepreneurs de la morale qui n’ont strictement rien à proposer à part ces discours. Et ce surinvestissement…