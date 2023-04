2022, l’année de tous les records pour les exportations

En matière d’exportations, 2022 est ce que l’on peut appeler une licorne. Un exercice exceptionnel à tous les niveaux. Comparée à 2021, la valeur totale des produits exportés s’est appréciée de 30%, soit 99,2 milliards de dirhams de chiffre d’affaires supplémentaire à l’export. Cet afflux massif de devises fait le plus grand bien à la balance des paiements et continue à maintenir la balance commerciale à des niveaux acceptables, malgré une hausse concomitante des importations de 209 milliards de dirhams (+39%). Locomotive de cette poussée exceptionnelle du “made in Morocco” à l’étranger, une série de secteurs en plein boom se distingue. De l’automobile à la roche phosphatée en passant par l’agroalimentaire, petit tour d’horizon de ces filières qui ont surperformé une économie nationale pourtant en très petite forme, avec une croissance d’à peine 1,2 % en 2022.

à lire aussi Édito : Aider les Marocains ou réduire le déficit ?

Produits agricoles et agroalimentaires : des calories qui valent…