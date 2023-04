Le leader mondial du tourisme durable Intrepid Travel, soutient l’inclusion économique des femmes marocaines grâce au métier de guide touristique

Le Tour Operator australien Intrepid Travel, leader mondial spécialisé dans les voyages d’aventure responsables et durables, réitère son engagement sociétal au Maroc en soutenant activement l’initiative gouvernementale visant à favoriser l’accès des femmes au métier de guide touristique.

Encouragés par l’impact positif du tourisme sur les écosystèmes humains dans lesquels Intrepid Travel évolue, l’ensemble des collaborateurs du Tour Operator, sont activement impliqués dans cette démarche responsable vis-à-vis des femmes désirant apprendre le métier de guide touristique dans les villes ou dans les espaces naturels.

Zina Bencheikh, directrice générale Europe, Moyen-Orient et Afrique d’Intrepid Travel souligne la nécessité de l’égalité des sexes dans le métier de guide touristique au Maroc, et affirme que le soutien à la femme, le renforcement de son rôle et la réalisation de ses aspirations professionnelles demeurent une nécessité impérieuse, étant donné que le groupe comptabilise 70% de clientèle féminine.

« Nous sommes engagés en tant que groupe touristique leader certifié B-Corp, à soutenir le leadership féminin et à créer la parité homme–femme dans tous les domaines de compétences collaborant sur nos circuits. Mais nous sommes également tenus de réaliser des circuits d’aventures inédits 100% féminins, destinés à une clientèle internationale engagée dans l’autonomisation des femmes dans le monde ». Zina Bencheikh

Intrepid Travel enregistre annuellement 20000 voyageurs au Maroc et près de 2000 circuits organisés sur différentes régions du royaume. Le groupe s’est également engagé auprès de l’Office National du Tourisme (ONMT) à atteindre un volume de 50000 voyageurs à l’horizon 2026.

La directrice générale au Maroc, Hala Benkhaldoun explique : « il est impératif pour nous en tant que voyagiste de niche, à très forte valeur ajoutée, que nous puissions offrir des produits touristiques innovants et riches en expérience locale. L’inclusion des femmes guides est à la fois une nécessité opérationnelle pour nous, et une finalité stratégique en terme de responsabilité sociétale et environnementale ».

A noter qu’Intrepid Travel est implanté au Maroc depuis 2007, et emploie aujourd’hui plus d’une dizaine de femmes guides sur le marché marocain, un effectif assez réduit compte tenu des besoins grandissants sur ce marché porteur. Mais qui témoigne, fort heureusement, d’une réforme stratégique entamée depuis 2018 par le Ministère du Tourisme, et qui a été activement soutenue par le bureau local d’Intrepid Travel.

Pour rappel, seulement 4% des guides touristiques marocains sont des femmes, sachant que ces dernières représentent 25% de la population active.

Concrètement, l’équipe Intrepid Travel Maroc offre des formations gratuites aux candidates, les impliquent sur le terrain en tant qu’assistantes locales aux guides agrémentés, et met tous les moyens en œuvre en matière de communication pour faire la lumière sur ce métier « culturellement » réservé aux hommes.

Par ailleurs, le travail sur le terrain des ONG’s, Intrepid Foundation et Education For All, permet chaque jour de récolter des dons et de créer les conditions favorables à l’épanouissement économique et social des jeunes filles en milieu rural.

« Nous avons besoin de 250 guides touristiques d’ici 2026 en vue de ramener 50000 voyageurs annuels sur les circuits d’aventures au Maroc. Notre objectif en tant qu’entreprise responsable est de contracté autant d’hommes que de femmes guides touristiques. Et c’est pourquoi, nous mettons tout en œuvre pour soutenir les femmes désirant postuler pour le prochain concours professionnel organisé par le Ministère du Tourisme » explique Hala Benkhaldoun.

Pour information, le Ministère du Tourisme à travers ses délégations régionales et provinciales, organise un examen régional d’accès à la profession de guide des villes et des circuits touristiques ou de guide des espaces naturels au profit des personnes disposant de compétences acquises sur le terrain, mais ne remplissant pas la condition de formation prévue par la loi n°05-12 réglementant la profession de guide de tourisme. Les candidates et candidats intéressés devront déposer leur candidature avant le 14 avril 2023 sur site : https://concours.tourisme.gov.ma/liste-concours