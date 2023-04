Yassine El Bahlouli : “Il n’existe pas encore de réglementation spécifique sur l’utilisation de la blockchain au Maroc”

Chercheur et expert en éducation, politiques publiques et technologies, Yassine El Bahlouli est coauteur d’une récente étude sur l’utilisation de la blockchain, publiée le 29 mars dans la revue scientifique canadienne Médiations et Médiatisations. L’étude, intitulée “Technologie des registres distribués (TRD) : usages et perspectives dans le secteur de l’éducation”, recense et explore les cas d’application de la TRD, également appelée blockchain, dans le domaine de l’éducation.

Par Jassim Ahdani