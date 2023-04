FMI : Une ligne de crédit modulable, pour quoi faire ?

Avec la satisfaction d’un bon élève, le Maroc a réussi l’une des évaluations économiques les plus sélect au monde. Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a accédé, le 3 avril, à la demande du Maroc de bénéficier d’une ligne de crédit modulable (LCM) de 5 milliards de dollars – soit 51 milliards de dirhams – sur deux ans, indique un communiqué de l’institution financière. “La ligne de crédit modulable a été conçue pour répondre à la demande de financement émanant de pays qui présentent une politique et des antécédents économiques très solides pour prévenir et résoudre des crises”, définit le FMI sur son site. La LCM permet à des États qui traversent des difficultés de trésorerie d’adapter leur créance en fonction de leurs besoins et de leur situation économique, c’est donc une sorte de nacelle de sécurité…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner