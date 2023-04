L'investissement industriel : Moteur de l'emploi et de la prospérité économique

En partenariat avec le Ministère de l’Industrie et du Commerce, cette cinquième édition, s’inscrit dans les orientations stratégiques du Royaume et s’oriente naturellement sur le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui avait appelé, à miser sur l’investissement productif en tant que levier essentiel pour la relance de l’économie nationale et l’ancrage du Maroc dans les secteurs prometteurs.

Fort de cette perspective cohérente et pertinente à la vision royale, l’ensemble des questions liées à l’orientation de l’investissement industriel vers les secteurs d’activités prioritaires, à la réduction des disparités territoriales en matière d’attraction des investissements, à la nouvelle charte de l’investissement et au renforcement de l’intégration du Maroc à la chaîne de valeur industrielle mondiale, seront au cœur des sujets traités par des intervenants de renommée mondiale, des représentants du gouvernement, des acteurs institutionnels opérant dans le développement industriel et de nombreux opérateurs économiques influents à l’échelle nationale et internationale.

Cette édition sera l’occasion pour fédérer l’engagement des différentes parties prenantes, renforcer l’efficacité et l’harmonie entre les acteurs et pour consolider les efforts consentis jusqu’à ce jour, dans l’accompagnement des investissements nationaux et internationaux.

Elle sera aussi l’occasion pour l’écosystème économique et industriel, de participer aux Industry Meeting Awards, qui récompensent les meilleures réalisations accomplies dans la sphère industrielle, à travers 15 trophées relatifs à plusieurs secteurs stratégiques.