En route vers le progrès : Ford publie son rapport financier et de développement durable 2023, détaillant les avancées vers la neutralité carbone et l'engagement en faveur d'une chaine d'approvisionnement responsable pour les véhicules électriques

Cynthia Williams, Directrice mondiale du développement durable, de l’homologation et de la conformité chez Ford

Aujourd’hui, Ford publie son rapport intégré sur le développement durable et les finances pour 2023, détaillant les progrès réalisés par l’entreprise dans le cadre de son engagement à faire émerger un avenir plus durable, plus inclusif et plus équitable en matière de transport.

S’appuyant sur plus de deux décennies de leadership en matière de communication sur le développement durable, le nouveau rapport partage de plus récentes données qui attestent de la bonne progression de Ford vers la neutralité carbone au plus tard en 2050 pour l’ensemble de ses véhicules, de ses opérations et de sa chaîne d’approvisionnement. Il souligne également les progrès réalisés dans le cadre d’initiatives conformes à l’engagement de l’entreprise de s’approvisionner en matières premières produites de manière responsable et de rendre sa chaîne d’approvisionnement en véhicules électriques et en batteries plus transparente.

« Nous pensons que le succès à long terme de toute entreprise est inextricablement lié à la création de valeur pour les clients, les employés et les communautés, tout en prenant soin de la planète », a déclaré le Président exécutif Bill Ford. « Nous entreprenons une transformation massive pour conduire l’ère du transport électrique et connecté et nous nous engageons à être transparents sur nos progrès et nos opportunités d’amélioration. Nous sommes enthousiastes et optimistes quant à l’avenir et nous sommes impatients de concrétiser le transport neutre en carbone. »

« En 2022, nous avons fait un certain nombre de progrès vers la neutralité carbone, notamment en introduisant de nouveaux véhicules électriques, en modernisant nos installations, en investissant dans de l’électricité sans carbone et renouvelable, et en utilisant notre pouvoir d’achat pour aider à étendre les matériaux à faible teneur en carbone », a déclaré Cynthia Williams, Directrice mondiale du développement durable, de l’homologation et de la conformité chez Ford. « Nous créons également une nouvelle visibilité et une nouvelle responsabilité pour une chaîne d’approvisionnement mondiale de véhicules électriques et de batteries qui respecte nos valeurs. C’est ainsi que nous pouvons contribuer à un avenir plus durable, plus équitable et plus inclusif en matière de transport. »

Sur la route du progrès – “Road to better”

The Road to Better est l’engagement de Ford de construire un avenir plus durable, plus inclusif et plus équitable en matière de transport, où chaque personne est libre de se déplacer et de poursuivre ses rêves. Alors que la société célèbre cette année son 120e anniversaire, elle reconnaît que son succès à long terme dépendra de la création de valeur pour les clients, les employés et les communautés.

Ford lance des sites web « Road to Better » en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, et d’autres marchés suivront bientôt. Ces sites mettront en évidence les initiatives de Ford conçues pour aider à construire un avenir plus durable et montreront clairement nos progrès vers les objectifs de développement durable définis.

À la tête de la révolution des véhicules électriques

Dans le monde entier, Ford consacre plus de 50 milliards de dollars entre 2022 et 2026 au développement et à la fabrication de véhicules électriques et de batteries. L’entreprise est sur la bonne voie pour atteindre son objectif de production annuelle de 600 000 véhicules électriques d’ici à la fin de 2023 et de plus de 2 millions d’ici à la fin de 2026. D’ici à 2030, la moitié des véhicules vendus par Ford dans le monde devraient être électriques.

Le rapport présente des statistiques sur l’impact de cette stratégie, notamment sur les économies d’émissions de dioxyde de carbone réalisées en conduisant un véhicule électrique Ford. Les estimations montrent qu’en fonction du modèle, la conduite d’un véhicule électrique Ford EV peut réduire les émissions de dioxyde de carbone sur la durée de vie de 60 % lorsqu’il est chargé avec l’électricité moyenne du réseau électrique américain, par rapport à la conduite d’un véhicule à moteur à combustion interne similaire. Pour le F-150® Lightning®, cette réduction de dioxyde de carbone sur la durée de vie du véhicule équivaut au dioxyde de carbone économisé en ne consommant pas environ 33 225 litres d’essence. Le pick-up F-150® Lightning® est rapidement devenu le pick-up électrique le plus vendu aux États-Unis lorsqu’il a commencé son premier mois complet de vente au détail chez les concessionnaires en juin 2022.

Accélérer les progrès vers la neutralité carbone

Au-delà de la réduction des émissions d’échappement de ses véhicules, l’engagement Ford en faveur de la neutralité carbone se focalise sur la réduction des émissions provenant des installations, des processus et de l’électricité qui soutiennent les opérations de l’entreprise et la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Ford a réduit les émissions des Scopes 1 et 2 de 35,4 % depuis 2017, ce qui tient compte des émissions directes de ses opérations et des émissions indirectes provenant des achats d’énergie. Ford a investi plus de 26 millions de dollars dans la modernisation des installations afin d’améliorer l’efficacité énergétique et la conservation dans l’ensemble de ses installations et processus de fabrication, ce qui a aidé l’entreprise à atteindre une réduction de 40 %t des émissions absolues de gaz à effet de serre liées à la fabrication par rapport à 2017. L’entreprise a également progressé pour passer à une utilisation d’électricité sans carbone, en incorporant 60,6 % d’électricité sans carbone dans ses opérations au niveau mondial, y compris toute l’électricité achetée pour la fabrication en Europe et au Mexique. Au niveau mondial, 42,6 % de l’électricité est d’origine renouvelable.

Entre 2019 et 2022, Ford a par ailleurs réduit ses émissions globales de Scope 3, qui comprennent les émissions des fournisseurs, des produits et d’autres sources non liées à l’usine, d’environ 23 %. Ford a été le premier constructeur automobile américain à inclure sa chaîne d’approvisionnement mondiale dans la plateforme Manufacture 2030, en invitant 3 000 sites de fournisseurs de niveau 1 à participer au programme conçu pour les aider à mesurer, atténuer et réduire les émissions. Ford prévoit d’inviter d’autres fournisseurs de niveau 1 et indirects à participer à Manufacture 2030 en 2023.

Construire une chaîne d’approvisionnement responsable pour les véhicules électriques

Ford veille à ce que sa chaîne d’approvisionnement mondiale soit respectueuse de l’environnement et des droits de l’homme. Alors qu’elle met en place une nouvelle chaîne d’approvisionnement pour les véhicules électriques et les batteries, l’entreprise fait un premier pas important pour s’assurer que les matières premières proviennent directement de sociétés minières en accord avec la politique d’entreprise de Ford. Le rapport détaille plusieurs nouvelles initiatives visant à accroître la transparence, la traçabilité et la diligence raisonnable.

En 2021, Ford a lancé un projet de cartographie et d’audit de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques et des batteries afin de mieux comprendre l’origine des matières premières, notamment le nickel, le lithium, le cobalt et le graphite. À ce jour, le projet a permis de réaliser 30 audits de fournisseurs le long de ces quatre chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques pour les batteries, à tous les niveaux intégrant les sites miniers. Au début de l’année 2023, l’entreprise a également fait l’objet, avec ses fournisseurs, d’un audit de ses systèmes de gestion de contrôle préalable en matière de nickel, de lithium et de cobalt. En s’appuyant sur ce processus, Ford a renforcé ses pratiques, notamment en introduisant de nouvelles exigences environnementales, sociales et de gouvernance dans ses accords d’approvisionnement.

Dans l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement, Ford continue de travailler en étroite collaboration avec ses fournisseurs et avec des tierces parties de sociétés d’audit telles que l’Initiative for Responsible Mining Assurance, la Responsible Minerals Initiative et la Responsible Business Alliance pour identifier et traiter les problèmes liés à l’environnement et aux droits de l’homme dans sa chaîne d’approvisionnement sur la base de critères exhaustifs décrits dans le Code de conduite des fournisseurs de l’entreprise. En 2022, Ford a formé 844 employés chargés des achats, 2 647 autres employés de Ford et 979 fournisseurs sur des sujets liés à la durabilité de la chaîne d’approvisionnement, notamment la lutte contre la corruption, le travail équitable et les pratiques de protection de l’environnement.

Aider les communautés à prospérer

La branche philanthropique de l’entreprise, la Fondation Ford Motor Company, s’associe à des organisations à but non lucratif et à des dirigeants communautaires pour aider à répondre aux besoins spécifiques dans plus de 40 pays à travers le monde. En 2022, Ford et le Fonds Ford ont versé plus de 64 millions de dollars en contributions caritatives, investissant dans des partenariats et des programmes dans trois domaines : débloquer l’accès aux biens et services essentiels ; ouvrir des voies d’accès à l’éducation pour l’avenir du travail ; et diversifier le vivier d’entrepreneurs.

Ford s’engage à promouvoir l’égalité des genres, mais surtout la protection des femmes et des enfants. C’est dans cet objectif que le constructeur soutient un programme pilote via le Fonds Ford en République démocratique du Congo, visant à encourager l’approvisionnement responsable en minerais et à aider les femmes travaillant dans les chaînes d’approvisionnement en cuivre et en cobalt.

En 2022, ce projet a équipé et initié financièrement au moins 50 femmes, en leur offrant également l’accès à des services bancaires. De plus, plus de 90 femmes travaillant sur des sites artisanaux de cobalt ont bénéficié de plusieurs formations en entrepreneuriat, en gestion financière, ainsi que sur les normes environnementales et sociales de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle.

Le Fonds Ford a étendu son soutien et doublé ses dépenses pour le projet jusqu’en 2023.

Le rapport intégré sur le développement durable et les finances offre une transparence sur les progrès réalisés par l’entreprise pour atteindre ses objectifs en matière de développement durable et montre comment elle progresse sur la voie de l’amélioration. Pour lire le rapport dans son intégralité et en savoir plus sur le programme « The Road to Better », visitez le site sustainability.ford.com.