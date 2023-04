La navigatrice Dr Maureen Manning jette l’ancre à l’ENCG Casablanca pour un semestre

Dr Maureen est arrivée à Casablanca à bord du navire The World Odyssey, qui parcourt le monde en enseignant le programme Innovation PIE.

Après des recherches, son choix s’est porté sur l’ENCG Casablanca, comme étant la plus importante des écoles de commerce et de gestion au Maroc. Elle a alors pris contact avec le professeur chargé de l’encadrement des projets d’entreprises innovantes, Dr Ouahtita, et le directeur de l’école, M. Ismail Kabbaj.

Dr Maureen Manning conduit un programme de formation sur l’internationalisation et comment promouvoir les projets à l’international.

La conférencière a été impressionnée par la qualité des projets présentés en anglais, ce qui a facilité la communication avec les étudiants, et aussi par l’utilité de ces projets respectueux de l’environnement conçus pour le bien des individus et de la société.

En plus de cette formation, il a été convenu qu’un groupement de 15 universités américaines au sein d’un même programme LIVE PIE seront en coopération conjointe des étudiants, des professeurs et des laboratoires en plus de contribuer à des formations.

Le nouveau programme soutiendra également les étudiants de l’ENCG Casablanca pour tout ce qui concerne leurs projets jusqu’à l’obtention de leur diplôme, d’autant plus qu’ils sont encore en deuxième année et ont leurs propres projets d’entrepreneuriat.