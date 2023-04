“Robaiyat”: Redécouvrir les vers de Omar Khayyâm dans une traduction plus fidèle

Parmi une myriade de grands auteurs dont l’œuvre compose le patrimoine culturel de l’Iran, Omar Khayyâm est l’un des plus populaires, en tout cas le poète persan le plus lu à travers le monde.

Cette large audience, le sage de Nichâpour la doit d’abord au poète irlando-britannique Edward Fitzgerald, qui, en adaptant ingénieusement les Robâiyât en vers en anglais, fut à l’origine de sa consécration en dehors de son pays natal. Elle tient ensuite au caractère toujours actuel et vivace des quatrains, dont maints aspects trouvent des échos dans la sensibilité de l’homme moderne.

Cette édition, débarrassée de l’usuel cortège de vers apocryphes qui défigurent l’œuvre du poète, offre, d’après les manuscrits les plus anciens, une traduction neuve et originale en quatrains, qui transpose le rythme du texte original des Robâiyât.

Une belle façon de redécouvrir et d’apprécier le rationalisme teinté de pessimisme de Khayyâm, son “indifférence à la foi et au doute” et ses vibrants appels au carpe diem.

