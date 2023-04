“Lire Casablanca” : une grammaire d’urbanisme et d’architecture

Fruit de neuf années d’enquête sur le terrain, cet ouvrage de référence propose des clés essentielles de lecture de la ville : pour “lire” Casablanca afin de mieux la comprendre.

Grâce à une iconographie très riche (plus de 1000 images) et variée — photos actuelles et d’archives, plans, cartes — les auteurs explorent l’évolution, la morphologie urbaine et architecturale de la ville dans ses moindres détails, et mettent ainsi en lumière les enjeux et les défis que son devenir, entre célébration et refoulement de son histoire, implique.

