“Les festivals patrimoniaux du royaume” : un premier pas pour la sauvegarde du patrimoine national

Ce beau-livre, disponible en arabe et français et publié à l’initiative du ministère de la Culture, de la jeunesse et de la communication, offre une vue panoramique sur la diversité culturelle et ethnographique de notre pays.

Diversité qui trouve son ancrage profond dans toutes les régions, de l’Oriental au Nord puis au Centre, et jusqu’aux confins du Sud. Ce projet est un premier pas pour la sauvegarde du patrimoine national immatériel que portent à sa plénitude les spectacles populaires, les formes de chant et de danse et les autres expressions populaires.

Des expressions menacées dans leur intégrité si aucun effort n’est consenti pour en assurer la pérennité et en garantir la transmission aux générations à venir.

Les festivals patrimoniaux du royaume aux éditions La Croisée des Chemins.

