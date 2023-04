“Trois femmes puissantes”: le roman qui a valu un Goncourt à Marie NDiaye

Trois histoires, trois portraits de femmes que la vie n’a pas épargnées. Norah, Fanta et Khady sont des femmes qui se battent, des femmes qui disent non, des femmes puissantes.

Dans ce roman, Marie NDiaye nous plonge dans la vie de ces trois femmes qui interrogent leurs origines et qui essaient de se construire en tant que femmes libres dans une société patriarcale. à travers ces trois portraits, l’auteure explore des thèmes profonds et souvent sombres, comme la difficulté de l’exil, ou encore le poids des structures familiales.

Car la complexité des relations familiales, et les tensions qui en découlent, sont au cœur de ce livre. La plume unique de Marie NDiaye promène le lecteur au cœur des réflexions des personnages et confère à l’ensemble une musicalité presque en opposition avec la noirceur de certaines parties du livre.

«Trois femmes puissantes» Marie NDiaye 161 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc

Retour aux sources

La première histoire est celle de Norah, avocate ayant grandi en France, à qui son père, qui les abandonnées avec sa mère, a demandé de le rejoindre en Afrique pour défendre son frère accusé de meurtre. Elle laisse toute sa vie en France pour rejoindre ce père cruel et pathétique. Ce voyage va remettre toute sa vie en question, la confronter à son passé et à certaines vérités enfouies profondément.

La deuxième histoire est celle de Fanta, racontée par son mari Rudy. Fanta a quitté son Sénégal natal pour suivre son mari en province française. Elle se retrouve enfermée dans une vie monotone et ennuyeuse. Le lecteur ne découvre Fanta qu’à travers le regard de Rudy, rongé de culpabilité, d’amertume et de regrets.

La dernière histoire est celle de Khady, jeune veuve que sa belle-famille chasse après le décès de son mari. Contrainte à l’exil et à la solitude, Khady décide de faire le long voyage jusqu’à la côte pour immigrer en Europe.

Passeurs malveillants, désespoir, pauvreté, prostitution forcée… ce dernier récit est peut-être celui qui montre la face la plus sombre des hommes mais aussi l’incroyable obstination dont fait preuve une femme envers qui la vie a été plus que dure.

Marie NDiaye a grandi en France, en banlieue, avec sa mère et son frère, sans son père rentré au Sénégal. Elle publie son premier roman à dix-sept ans et continue de publier régulièrement romans et pièces de théâtre.

Sa relation à l’Afrique est “un peu rêvée, abstraite”, dit-elle, du fait qu’elle n’y a jamais vécu et ne peut se targuer d’avoir une double culture, mais les thèmes universels abordés dans ce livre lui permettent de lier son expérience à celle des femmes fortes qu’elle a imaginées et de livrer un ouvrage puissant et poétique. Trois femmes puissantes a reçu le prix Goncourt en 2009.

