Tarik El Malki : “La lutte contre l'inflation nécessite aussi une approche sociale”

L ’inflation n’est pas uniquement liée à la guerre en Ukraine…

Non, bien sûr. Nous avons deux problématiques qui se sont installées. La première, c’est la guerre en Ukraine qui a provoqué la hausse des prix des matières premières sur le marché international.

La seconde, c’est la sécheresse qui a provoqué une hausse des prix alimentaires au niveau national. L’inflation tend à s’installer depuis presque une année.

Comment lutter contre l’inflation ?

Il y a deux manières de lutter contre l’inflation. Une approche techniciste qui relève de la politique monétaire. On augmente les taux d’intérêt de base pour limiter la demande des ménages et la hausse des prix. C’est efficace lorsqu’on a un choc de la demande. Or, nous avons un choc de l’offre. Cela nécessite une approche plus sociale.

Il faut donc lier la lutte contre l’inflation à la question des salaires et du pouvoir d’achat. Il faut relancer le dialogue social sur la question du salaire et la révision du Code du travail. Au niveau fiscal, il faut réformer l’impôt sur le revenu en allégeant la pression fiscale sur les classes moyennes et les classes vulnérables. Ce sont des mesures à mettre en place progressivement.

Quand va s’arrêter l’inflation ?

Nul ne le sait. Ce qui est sûr, c’est qu’on assiste à une détente au niveau des prix des matières premières sur le marché international. Cela dit, on observe sur le marché national un maintien à la hausse des prix alimentaires. Il faut être prudent. Les prévisions pour 2023 et 2024 ne laissent pas préfigurer une baisse des niveaux d’inflation.

