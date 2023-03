Immolation par le feu du metteur en scène Ahmed Jaouad : un drame en trois actes

Dans la matinée du lundi 27 mars à Rabat, un homme s’immole par le feu, devant le siège du ministère de la Culture, et plus précisément, de la salle Bahnini, qui accueille régulièrement des spectacles et représentations théâtrales. Un geste de désespoir, aussi déplorable que radical de la part du metteur en scène Ahmed Jaouad, perpétré le jour même de la Journée internationale du théâtre. Alors qu’il a immédiatement été transféré au CHU Ibn Sina de Rabat, les raisons officielles ayant poussé le dramaturge à commettre un tel acte n’ont pas encore été établies. Selon nos informations, le metteur en scène est toujours hospitalisé à l’heure où nous mettons sous presse, et se trouve dans un état stable. Quelques heures seulement après ce geste tragique,…

