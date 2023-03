Volvo livre au Maroc le premier poids lourd électrique d’Afrique

L’utilisation des poids lourds électriques se répand désormais dans le monde entier. L’Europe et les États-Unis comptent parmi les chefs de file, mais la transition vers un transport plus durable démarre également dans d’autres régions du monde. En Afrique, le premier poids lourd électrique arrive dans la ville de Rabat, au Maroc.

“Quelle fierté de faire le premier pas vers un transport électrique plus durable au Maroc et en Afrique avec notre client Arma et la ville de Rabat ! Cela montre clairement que les camions zéro émission ont un rôle à jouer dans de nombreuses régions du monde. Volvo est la première marque mondiale de poids lourds électriques commerciaux en Afrique. Nous possédons la plus large gamme de camions électriques du marché, qui permet d’électrifier une grande partie des véhicules de fort tonnage dès aujourd’hui”, déclare Martin Nilsson, directeur général de Volvo Trucks Maroc.

Le camion produit en série et n’émettant aucun gaz d’échappement sera utilisé par la société Arma pour collecter les ordures à Rabat. Le remplacement du camion diesel Volvo FE existant par un Volvo FE électrique sur une route classique éviterait le rejet d’environ 30 tonnes de CO2 chaque année.

Le Maroc a des objectifs climatiques ambitieux, fondés sur des investissements importants dans les énergies renouvelables. Le pays est un leader de l’énergie solaire et abrite la plus grande centrale solaire thermodynamique du monde, Noor Ouarzazate, située à 200 km au sud-est de Marrakech.

“Nous sommes fiers d’être la première entreprise du secteur de la gestion des déchets au Maroc et en Afrique à avoir choisi d’investir dans la mobilité durable en collaboration avec Volvo Trucks. En faisant un pas vers l’électrification de son parc de camions, Arma réduit son empreinte carbone et montre une fois de plus son engagement envers l’environnement. Nos intentions sont claires : nous continuerons à investir dans des innovations qui contribuent à réduire les émissions et bénéficient à l’environnement, tout en aidant nos clients à atteindre leurs propres objectifs de développement durable”, déclare Youssef Ahizoune, PDG d’Arma Group.

Le camion est un Volvo FE Electric, l’un des six modèles entièrement électriques de Volvo, déjà produit en série. Volvo Trucks dispose de la plus large gamme de camions électriques pour les transports commerciaux. L’objectif mondial de l’entreprise est qu’en 2030, 50 % de ses ventes de camions neufs concernent des modèles électriques.