Moudawana : avant la réforme, le labyrinthe politique

Le débat est plus que jamais sur la table. Suite au discours du Trône prononcé par Mohammed VI le 30 juillet dernier, donnant un nouveau souffle à la perspective d’une réforme du Code de la famille, les différents partis politiques prennent leurs marques et font savoir leurs divergences sur le sujet par médias interposés. Alors que les grandes lignes du projet n’ont pas encore été annoncées, le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi a effectivement confirmé à de nombreuses reprises, depuis le mois de septembre dernier, que la réforme était bel et bien sur son agenda gouvernemental. Une dynamique qui n’a pas manqué d’encourager la société civile à se mobiliser, afin de proposer des pistes de réformes. Entre abolition du mariage des mineurs, reconnaissance des tests…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner