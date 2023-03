Yassine Fennane : “Le cinéma ne peut pas changer les choses, mais il peut créer le débat”

Smyet bak ?

Mohamed.

Smyet mok ?

Aïcha.

Nimirou d’la carte ?

A334337.

Comment êtes-vous devenu réalisateur ?

Mes parents étaient cinéphiles, et à la maison il y avait beaucoup de films, des bandes dessinées, c’était un peu mon échappatoire. Ma mère m’a emmené au cinéma très tôt et ça a tout de suite été le truc auquel je me suis accroché. Tom & Jerry, les westerns-spaghetti… voilà mes premiers émois.

Vous réalisez une série du ramadan cette année, c’est un peu loin des westerns-spaghetti…

C’est un drame psychologique, Ghdar Zman, ça va passer sur Al Aoula. C’est l’histoire d’un architecte renommé à Casablanca qui, du jour au lendemain, découvre qu’il ne connaît pas sa propre mère et entame une quête pour la retrouver. C’est assez particulier, on plonge dans la psychologie des personnages. D’ailleurs il fait une psychanalyse tout au long de la série. Et c’est assez original, profond. Bien sûr que c’est fait dans un cadre “classique” parce qu’on est obligés, mais ce n’est pas très mainstream, et c’est ce que je veux.

La…