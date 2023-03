Quand la Cour des comptes audite les partis politiques : le compte n’y est pas

Dans son rapport annuel, la Cour des comptes a procédé à l’audit des comptes des partis politiques et à la vérification de la sincérité de leur budget, en particulier à l’aune du soutien accordé par l’État en 2021 pour contribuer à la couverture de leurs frais de gestion. Les ressources globales des 29 partis ayant produit leurs comptes atteignaient 499,69 millions de dirhams en 2021. Le soutien de l’Etat étant primordial (81%) et les ressources propres des partis ne représentant que (19%) de leur budget. Quant à leurs dépenses, elles se sont élevées à 502,27 millions de dirhams. A noter que 8 partis monopolisent 92% des ressources et dépenses déclarées : le RNI, le PAM, l’Istiqlal, le PJD, le Mouvement populaire, le PPS et l’UC. Dans le détail, la Cour relève une amélioration de 62% des ressources propres des partis. En 2021, elles ont atteint 92,60 millions de dirhams. Selon l’institution, cette hausse est due principalement au doublement des contributions…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner