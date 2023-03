Mondial 2030 : hors des pelouses, un avant-match à dix

Dans la course à l’organisation de la Coupe du Monde 2030, il faudra trancher entre les dossiers de deux trios et d’un quatuor. La candidature Maroc-Espagne-Portugal est concurrencée par la Latino-américaine Argentine-Chili-Paraguay-Uruguay, et sans doute par celle dite des “trois continents” entre l’Arabie Saoudite, l’Égypte et la Grèce qui n’est pas encore officielle. “L’Arabie Saoudite propose à ces pays co-hôtes de prendre en charge la construction des stades. En contrepartie, l’Égypte et la Grèce lui laisseraient l’organisation de 75% des matchs. Cela m’étonnerait que l’Égypte accepte une telle proposition, sans compter le froid diplomatique entre les deux pays”, confie une source bien informée. Dans la désignation du pays hôte, les aspects techniques et la capacité organisationnelle sont réglés par un épais cahier des charges de 35 pages. Depuis 2017, la FIFA a corsé les règles en faisant passer…

