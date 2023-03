Mohammed Benmoussa : “Sur la performance des politiques publiques, la Cour souffre d’un déficit d’autorité”

P our résumer, le rapport annuel de la Cour des comptes au titre de l’année 2021 semble moins critique que les années précédentes envers l’Exécutif, notamment en ce qui concerne la conduite des grands chantiers et réformes. On a fait des progrès ?

Ce rapport laisse un sentiment d’inutilité, puisque la Cour des comptes est dans l’incapacité de transformer le cours des choses. Pas en raison de la faible pertinence de ses recommandations, mais parce que celles-ci restent sans effet. Ce rapport est censé évaluer l’état d’avancement des principales réformes structurantes : le pilotage des finances publiques, la généralisation de la protection sociale, l’impulsion de l’investissement privé, la réforme fiscale et la modernisation des établissements et entreprises publics. Des retards importants sont constatés et la Cour des comptes rappelle les recommandations qu’elle a adressées aux administrations et entités publiques concernées. Mais rien n’est dit sur les responsabilités directes derrière…