Lamia Berrada-Berca : “Le plaisir de la lecture, censée être une pratique très personnelle, s’associe ici à la dimension d’une aventure collective”

Nous sommes en 2019, l’Institut français du Maroc annonçait la tenue de la première édition du Choix Goncourt Maroc, dont le lauréat devait être dévoilé lors du Salon international de l’édition et du livre (SIEL). Une pandémie plus tard, la première édition de ce prix littéraire voit finalement le jour en janvier 2023, et le Maroc s’ajoute enfin à la grande famille des Goncourt internationaux, qui compte désormais 36 pays à travers le monde, dont le Japon, l’Italie, la Tunisie, les États-Unis, ou encore le Vietnam et l’Algérie. Accompagnés par l’écrivaine Lamia Berrada-Berca, marraine de cette première édition, des dizaines d’étudiants à travers le Maroc seront amenés, pendant près de six mois, à faire leur choix parmi les quatre romans finalistes du Prix Goncourt 2022. Au programme donc, le très apprécié Le mage du Kremlin de Giuliano Da Empoli…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner