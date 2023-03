La libération de Jacques Bouthier scandalise ses victimes

Samira se préparait pour son audition par la justice française quand la nouvelle de la libération, sous contrôle judiciaire, de son ancien patron Jacques Bouthier est tombée dans la soirée du lundi 20 mars. La jeune femme de 29 ans, ex-attachée commerciale au sein de la succursale du groupe Assu 2000 (rebaptisé Vilavi) à Tanger a porté plainte au Maroc et en France contre son ancien employeur pour harcèlement sexuel. À TelQuel, elle confie sa grande déception face à cette décision de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris : “On avait peur de ce qu’il pouvait nous faire alors qu’il était en prison, maintenant qu’il est libre, cette peur est décuplée. On le sait, avec l’argent qu’il a et tout son pouvoir ainsi que des connexions, il est capable de toutes les atrocités….

