Gouvernance : le “peut mieux faire” de la Cour des comptes

Le dernier rapport annuel de la Cour des comptes décrypte l’état d’avancement des réformes et chantiers stratégiques de l’Etat, notamment les finances publiques, la sécurité sociale, l'investissement et la fiscalité... Des chantiers dont la mise en branle est saluée par la Cour, mais dont l’opérationnalisation est trop lente et à améliorer. Entre appréciations et conseils, voici le bulletin scolaire de la gouvernance.

Par Naoufel Tber