“Casablanca, le livre noir de la ville blanche”, par Mouna Hachim

Travaux qui n’en finissent pas, état déplorable des chaussées et trottoirs, problèmes d’éclairage, de saleté ou encore de transports… Casablanca est une ville qui souffre de problèmes de gestion et de dysfonctionnements dans tous les secteurs, et ses habitants les dénoncent.

Le groupe Facebook Save Casablanca, fondé en 2013 par l’écrivaine Mouna Hachim, compte 330.000 membres, qui pointent du doigt les nombreux problèmes auxquels ils font face tous les jours. Des dizaines de posts, photos et vidéos sont publiés chaque jour, les réseaux sociaux étant un des moyens les plus accessibles pour exprimer leurs frustrations et signaler des problèmes constants.

Mauvaise gestion

Pour essayer de sensibiliser encore plus de monde, voire de toucher les responsables de la ville, Mouna Hachim et l’association Save Casablanca ont décidé en 2021 de regrouper ces posts dans un document envoyé aux médias, et diffusé en ligne.

Dans l’introduction de l’ouvrage, l’écrivaine précise: “Il était impossible d’assister, impuissants, sans soulever au moins devant l’opinion publique, les différents problèmes de gestion en espérant leur règlement dans le cadre d’une démocratie participative. L’histoire contemporaine démontre comment Internet et ses réseaux sociaux peuvent jouer un rôle de vecteur de l’information et de catalyseur de la mobilisation.”

En 2023, l’association décide de republier le document, mais cette fois sous forme de beau-livre. Illustré de photos en noir et blanc du photographe Brahim Taougar, chaque chapitre cible un problème particulier: les chantiers interminables, l’état des chaussées et trottoirs, la gestion de la Lydec, la gestion des déchets, les transports publics ou encore les incivilités et l’insécurité. Le but de ce livre étant de sensibiliser le plus grand nombre et de faire sérieusement réfléchir à l’avenir de Casablanca.

Ce livre est une “démarche citoyenne, tout en transparence, loin des calculs politiciens ou des sympathies partisanes, qui a pour but de faire prendre conscience de la réalité brute de la gestion de notre ville, en dehors des discours démagogiques et des autosatisfactions des campagnes de communication payées à grands frais. Le travail présenté se veut donc factuel et sans langue de bois. Il vise à dénoncer les dérives de gestion en récapitulant les doléances des membres du groupe et en espérant que nos voix seront enfin entendues”, explique encore Mouna Hachim dans son introduction.

Un ouvrage essentiel pour comprendre les enjeux de la mauvaise gestion de la ville et pour amorcer un dialogue plus que nécessaire entre les Casablancais et leurs responsables.

