Candidature du Maroc au Mondial 2030. Et si c’était la bonne ?

Le Royaume du Maroc a décidé, avec l’Espagne et le Portugal, de présenter une candidature conjointe pour abriter la Coupe du Monde 2030”. C’est à travers un message lu par Chakib Benmoussa à Kigali que le roi Mohammed VI a confirmé une rumeur qui circulait depuis maintenant plusieurs semaines. Le Maroc candidatera bel et bien une sixième fois à l’organisation du Mondial. La candidature ibéro-marocaine est la deuxième à être officialisée après celle du quatuor sud-américain Argentine-Chili-Paraguay-Uruguay. La candidature annoncée par le souverain semble même faire office de favorite, et ce même si la collaboration ibéro-marocaine semble improvisée à la dernière minute. Mieux encore, elle ne devrait pas être inquiétée par la menace d’une triple candidature menée par l’Arabie Saoudite. Explications.

Seul en pointe

