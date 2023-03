Abderrahman Zahid, le sens de l'orientation

B ien s’orienter

Né à Marrakech où il vit jusqu’à l’obtention de son baccalauréat, Abderrahman Zahid comprend, dès le lycée, les vertus d’une orientation réfléchie. Après avoir peiné à s’adapter aux matières classiques enseignées avant le tronc commun, il se découvre une passion pour l’art et s’oriente alors vers les arts appliqués dans lesquels il excelle. Toujours dans l’optique de s’orienter intelligemment, il décide de prendre une année sabbatique et se sert de ses compétences pour débuter en tant que designer freelance. En 2014, il obtient une bourse complète auprès de la Doğu Akdeniz Üniversitesi à Chypre, qu’il rejoint pour un bachelor en arts visuels et où il fonde l’association des étudiants marocains.

Précieux conseils

Le futur entrepreneur remarque que de nombreux étudiants autour de lui sont contraints de se réorienter après un mauvais choix initial de filière d’études. “J’ai décidé de les aider à faire le bon choix”, affirme-t-il. En mars 2019,…