Mondelez Maroc signe un contrat de services énergétiques avec GAIA Energy et ramène la réduction de ses émissions à près de 1000 tonnes par an

« Nous sommes ravis de cette collaboration avec Mondelez Maroc en matière d’énergie renouvelable. Nous allons démarrer les travaux de la station, le 17 avril prochain, avec l’objectif d’une mise en service en début septembre 2023 », déclare Moundir Zniber, Président Directeur Général de Gaia Energy, avant de poursuivre « Cette signature illustre l’engagement que nous avons pris pour soutenir les entreprises à relever le défi de la décarbonation, tout en leur permettant de maîtriser leurs coûts énergétiques ».

Prévu pour être fonctionnel en septembre 2023, ce projet porte sur l’équipement de la totalité du toit du site de production de Mondelez Maroc. Avec 789 panneaux solaires sur une surface de près de 2000 m2, l’entreprise utilisera 10% de ses besoins depuis une énergie verte, avec une puissance 448 KWc et une production annuelle estimée à 697 KWH.

En plus de réduire sa facture énergétique, Mondelez Maroc va réduire considérablement son empreinte carbone avec 500 tonnes d’émission annuelles en moins, qui viendront s’ajouter à 500 autres réalisés au préalable dans le cadre de différents projets d’efficacité énergétique.

« Avec cette initiative, nous consolidons, au Maroc, notre vision relative à l’efficacité énergétique entamée en 2018, et nous faisons un premier pas dans la transition énergétique », annonce Othmane Nadifi, Directeur Général de Mondelez Maroc. « Nous sommes fiers que la réduction de notre empreinte carbone, qui s’élèvera avec ce projet à près de 1000 tonnes, vient s’ajouter à nos projets phares en matière de durabilité, à savoir le Zéro déchet enfoui, la valorisation des déchets et le Sourcing durable », poursuit M. Nadifi.

En effet, cumulé aux projets déjà en place, ce projet ramènera la réduction des émissions carbone à 1000 tonnes chaque année, ce qui équivaut à la plantation de 47600 arbres. La quête de l’efficacité énergétique de Mondelez Maroc a démarré en 2018 avec la mise en place d’une série d’actions visant à rationnaliser la consommation d’énergie et à réduire l’empreinte carbone de son site de production. En 2022, le site de production a converti le chauffage électrique des tanks de crème à un chauffage à vapeur, pour réduire ses émissions de carbone de 150 tonnes. Ce n’est pas tout, l’entreprise a réduit également les émissions CO2 relatifs à l’air comprimé de 230 tonnes. Durant la même année, une large campagne de calorifugeage a été menée sur les différentes surfaces chaudes, pour baisser de 80 tonnes les émissions CO2 provenant de la dissipation de chaleur.

Par ailleurs, Mondelez Maroc œuvre également en termes de sensibilisation avec notamment des activités de plantations in-site et des ateliers de recyclage de matières usées.

Mondelez Maroc poursuit sa démarche environnementale en 2023, au-delà de ce projet solaire ambitieux, à travers des projets tels que l’installation d’un économiseur de chaudière, le replacement des systèmes de transmission conventionnels dans les climatiseurs centralisés par des systèmes de ventilation à commutation électronique, ou encore la récupération de la chaleur des compresseurs et des cheminées des fours pour chauffer l’eau et les circuits de chauffage dans le process.

Mondelez Maroc ambitionne d’élargir à l’avenir l’utilisation de l’énergie renouvelable à travers des centrales d’énergie solaire externes, de manière à fonctionner majoritairement en énergie verte à l’horizon 2030.

Ainsi, la filiale locale de Mondelez International, le leader mondial du Snacking, déploie au Maroc la stratégie de la maison mère, en l’occurrence « Snacking Made Right », à travers notamment, les politiques de Sourcing durable, l’anti-gaspillage, le Zéro Déchet et la transition énergétique.

A propos de Gaia Energy

Créé en 2009 par Moundir Zniber, Gaia Energy est l’un des plus importants, développeurs de projets d’énergie renouvelable en Afrique, son cœur de métier est de développer, financer, construire et opérer des centrales électriques renouvelables.

Gaia Energy est aussi présente dans plus de 10 pays africains avec un pipeline de projets de plus de 6 GW en projets éolien et solaire photovoltaïque.

Aussi, Gaia développe plusieurs projets à grande échelle pour convertir les énergies renouvelables en hydrogène vert et en ammoniac vert, avec un pipeline diversifié de projets sur le continent Africain.

Gaia s’associe et travaille avec de grandes multinationales de l’énergie, des opérateurs de réseaux nationaux et des gouvernements pour promouvoir et construire des projets structurants d’énergie renouvelables en Afrique.