Le Groupe LabelVie lance l'initiative LabelSolidaire

A la veille du mois sacré de Ramadan, le Groupe LabelVie a mené, du jeudi 16 au dimanche 19 mars, une campagne de solidarité à travers la distribution de 6000 produits alimentaires essentiels, destinés aux familles en situation vulnérable des douars enclavés de la région Zerkten à El Haouz ainsi qu’à Immouzer Kandar.

Afin d’impliquer ses collaborateurs dans l’initiative LabelSolidaire, le Groupe a lancé un appel à bénévolat auprès de l’ensemble de ses salariés. Les collaborateurs bénévoles se sont ainsi mobilisés à l’hypermarché Carrefour de Sidi Maârouf à Casablanca, pour la préparation des paniers alimentaires et leur distribution durant le weekend vers les régions cibles.

Les collaborateurs du Groupe LabelVie ont ainsi consacré plus de 30 heures de travail bénévole durant cette opération.

Déployée avant l’avènement du mois sacré, LabelSolidaire est une initiative qui ambitionne, en plus des donations matérielles, d’apporter un réconfort psychologique aux familles, en leur assurant les courses de première nécessité, avant le début du mois sacré.

A propos du Groupe LabelVie :

Créé en 1986, par des entrepreneurs marocains, le Groupe LabelVie est aujourd’hui le leader du secteur de la grande distribution multiformats au Maroc, où il exploite les enseignes Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express et Atacadao, à travers un réseau de 149 magasins implantés dans 28 villes.

Le Groupe LabelVie qui est coté à la Bourse de Casablanca (LBV), est un des plus grands employeurs privés au Maroc avec plus de 8500 collaborateurs dont certains sont devenus récemment salariés – actionnaires.

Acteur économique engagé, le Groupe LabelVie déploie sa stratégie de responsabilité sociétale à travers différentes politiques notamment Sociale, Environnementale et de Gouvernance.

Plus d’informations sur www.labelvie.ma