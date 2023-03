Lmbrouk : la pièce de théâtre marocaine qui fait rire et réfléchir

A la veille du mois de Ramadan et de ses soirées nocturnes, ALM Production revient sur scène avec une nouvelle pièce de théâtre marocaine, intitulée Lmbrouk. Une satire de notre monde actuel, où les mythes sont créés pour servir les intérêts étroits d’une classe dominante. Une classe prête à tout pour protéger ses intérêts ! Au menu, de l’humour à en revendre, des répliques cinglantes et un jeu d’acteur hilarant pour interpréter cette perle de drôlerie.

Une pièce de théâtre qui fait rire… et réfléchir !

L’histoire transporte le spectateur dans un cadre traditionnel, avec des éléments de poésie et de divertissement qui poussent les spectateurs à se poser des questions sur la relation entre ce qui se passe sur scène et ce qui se passe dans notre monde contemporain.

En attendant Lmbrouk, leur grand sauveur, les personnages travaillent comme mercenaires pour obtenir de l’argent en vivant isolés, dans un monde de trivialité humaine, où seuls les intérêts individuels prévalent.

La pièce de théâtre est une satire qui décrit avec humour le monde contemporain, régi par les intérêts étroits des classes dominantes qui n’hésitent pas à faire n’importe quoi pour maintenir leur zone de confort, et ce, au détriment de l’humanité et de l’homme.

On est sûr de passer un excellent moment en compagnie de l’acteur Kamal Kadimi qui a marqué les esprits dans la célèbre série Hadidan ainsi que la grande actrice & réalisatrice, Latefa Ahrrare connue et reconnue dans la scène nationale et internationale.

Les acteurs : Farid Regragui, Ouassila Sabhi, Noujoum Zohra, Latefa Ahrrare, Hajar Chergui et Kamal Kadimi.

Jeudi 30 mars à 21h30 au Studio des Arts Vivants, Casablanca.

Les tickets sont disponibles au Studio des Arts Vivants au 0522 97 93 20/ 0661 33 02 05 et sur Guichet.com au 06 45 76 57 65.

Tarifs 300 MAD Orchestre, et 200 MAD Balcon.