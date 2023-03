Samsung inaugure son premier espace "Premium CX Lounge" au Maroc

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui l’ouverture de l’espace Premium Customer eXperience Lounge – Casablanca, le premier de son genre au Maroc. En plus des services et avantages proposés dans cet espace unique, les visiteurs ont l’opportunité de découvrir les produits innovants de la marque, ainsi que d’explorer 4 zones mettant en avant l’avenir de la maison intelligente. Ce concept unique permet de profiter d’une expérience immersive dans un cadre exceptionnel, tout en bénéficiant d’un accompagnement pratique et efficace.

L’espace Premium Customer eXperience Lounge de Samsung à Casablanca se divise en quatre zones distinctes : Kitchen and laundry, Living room, Gaming et Media Art Gallery Lounge. Chacune de ces zones offre des scénarios pertinents, spécialement conçus pour s’intégrer de manière réaliste dans le quotidien des utilisateurs. Cela leur permet de découvrir les produits de la marque dans un environnement parfaitement adapté à leurs besoins.

James Kim, Président de Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG), a déclaré : « Notre passion chez Samsung est de créer des appareils innovants qui permettent encore plus de possibilités pour faciliter la vie au quotidien. En particulier grâce à une seule application -SmartThings – et avec un seul appareil, il est possible de connecter l’ensemble des périphériques pour vivre l’expérience de la maison de demain .”

Il a ajouté : « La vision de Samsung est claire: promouvoir la tranquillité dans notre monde connecté, pour que l’innovation retrouve sa raison d’être – aider les gens à se concentrer sur ce qui compte le plus pour eux.”

Le Premium CX Lounge comporte le premier centre de service client multi-produits au Maroc. Ce centre supporte l’ensemble des gammes de produits Samsung dont les produits mobiles, électroménagers et audiovisuels. Les visiteurs peuvent y bénéficier de plusieurs services dont le conseil d’utilisation, le diagnostic et la réparation rapide de leurs produits Samsung. Le tout dans un espace innovant et accueillant qui stimule la découverte et l’expérimentation.

Bespoke Studio et Windfree Experience Zone : des innovations exclusives disponibles pour la première fois au Maroc.

Bespoke Studio permet aux utilisateurs de personnaliser leurs cuisines en y intégrant les produits Bespoke de leur choix, tels que des réfrigérateurs, des lave-linge et des micro-ondes, tout en simulant les couleurs et les formats selon leur style et leur besoin. Cette application est disponible uniquement dans l’espace lounge pour le moment, offrant ainsi une expérience unique aux clients.

Les visiteurs du Premium CX lounge peuvent désormais expérimenter les avantages des climatiseurs Windfree avant de les acheter grâce à la Windfree Experience Zone; ils ont accès à une Windfree-Room où ils peuvent tester les différents modes de ce climatiseur innovant, notamment le mode WindFree pour un rafraîchissement sans courant d’air direct, le mode refroidissement rapide et le mode Sleep.

Home Entertainment

Choisir un téléviseur intelligent Samsung, signifie une alliance entre l’intelligence et la convivialité. Il propose une grande variété de contenus et de services, du visionnage des contenus, à l’art en passant par le Gaming, le téléviseur est prêt pour les utilisateurs. Alors que SmartHub ouvre tout un univers d’applications et de contenus, les utilisateurs peuvent laisser leur PC au bureau, transformant ainsi, d’un simple geste, leur maison en lieu de travail ou en salle de classe.

Galaxy Connected Experience

Cet univers permet de découvrir la dernière gamme Galaxy, comprenant des smartphones, des tablettes, des Galaxy Watch et des Galaxy Buds, pour une expérience connectée inégalée. Les visiteurs peuvent découvrir comment connecter deux appareils Galaxy pour bénéficier d’un écosystème fluide et de nombreuses possibilités. Ce nouvel espace est conçu pour permettre de vivre pleinement l’expérience Connected Galaxy.

Pensé pour associer le divertissement au bien-être, Premium Customer eXperience Lounge centralise les services SmartThings existants et les appareils Samsung connectés, en plus d’autres technologies intelligentes.

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.samsung.com/n_africa/ .