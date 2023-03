Diplomatie: neuf questions pour décrypter la détente Iran-Arabie saoudite

P ourquoi est-ce si important ?

Il s’agit d’une bonne nouvelle pour la stabilité du Golfe et, par extension, celle du Moyen-Orient. Durant cette dernière décennie, Riyad et Téhéran se sont battus pour la domination de la région et ont mené une guerre par procuration dans plusieurs pays. En Syrie par exemple, où l’Iran a soutenu le régime de Bachar Al Assad face à des rebelles armés et financés par l’Arabie saoudite. L’exemple le plus fort de cette rivalité entre les deux pays est la guerre civile au Yémen où les rebelles houthis, chiites et soutenus par l’Iran, affrontent le gouvernement yéménite appuyé…