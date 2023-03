Nouveau clash entre le Cabinet royal et le PJD : le retour des communiqués

Répondra ?? Répondra pas ? Depuis le 13 mars, la réaction du Parti de la justice et du développement (PJD) au communiqué du Cabinet royal est particulièrement scrutée. Ce jour-là, le Palais n’a pas ménagé la formation islamiste, dont une déclaration, signée par son secrétariat général dirigé par Abdelilah Benkirane, contenait “des dépassements irresponsables et des approximations dangereuses, concernant les relations entre le Royaume du Maroc et l’État d’Israël, en lien avec les derniers développements dans les territoires palestiniens occupés”. En déclarant que la position du Maroc envers la question palestinienne est “irréversible”, le communiqué du Cabinet royal tient à souligner qu’elle constitue “l’une des priorités de la politique étrangère de Sa Majesté le Roi” qui la place “au même rang que l’intégrité territoriale” du royaume. Si elle qualifie la politique extérieure du pays comme “une prérogative de Sa Majesté le Roi”, la missive du Cabinet royal affirme que “les relations…

