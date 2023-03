“Tout ce qui nous empêche d’être heureux et ce qu’il faut savoir pour l’être”: le bonheur à portée de livre

Pendant des années, j’ai été désarçonné, toujours gêné par cette question. J’avais, comme tout le monde, des emmerdes, des ennuis, des difficultés. Je n’aurais pas dit que je baignais dans le bonheur. Mais… pourquoi est-ce que je me sentais quand même heureux ?

Sans doute parce que la fréquentation des philosophes, des sages, m’avait enseigné un chemin fait de retournements, de petits pas de côté, d’une autre manière d’aborder des situations que nous rencontrons au quotidien.

C’est à un changement radical de vie que je te convie. Car tu ne seras pas heureux(se) quand tout sera lisse, immobile et que tu n’auras plus aucun défaut… mais à l’inverse, lorsque tu auras abandonné l’idée d’un bonheur positiviste et que tu auras conclu la paix avec ton imperfection.”

«Tout ce qui nous empêche d’être heureux et ce qu’il faut savoir pour l’être» Fabrice Midal 249 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc