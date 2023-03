“Par Dieu, cette histoire est mon histoire !”: le dernier roman de Abdelfattah Kilito

Selon une version peu connue des Mille et Une Nuits, le dernier conte est l’exacte reprise de celui qui ouvre le livre. Le roi Shahriar l’écoute patiemment jusqu’au bout et, soudain, prenant conscience qu’il s’est fait conter sa propre histoire, il s’écrie : “Par Dieu, cette histoire est mon histoire et ce conte est mon conte !”

Telle Shéhérazade captivant le sultan, ce roman nous tient en haleine, les histoires s’y égrènent et s’entrelacent sous la menace non d’un tyran, mais d’un livre maudit. Hasan Miro, sosie de Hasan al-Basri, fait tout pour ne pas le lire, mais suffit-il d’éviter son contenu pour échapper à la malédiction ?

Comme dans Les Mille et Une Nuits, une histoire peut bien en cacher une autre, peut-être même celle du lecteur. Qui sait ?

«PAR DIEU, cette histoire est mon histoire!» Abdelfattah Kilito