Maroc-UE : Face aux polémiques, mode damage control activé

Marquée ces derniers mois par une succession de heurts, la coopération entre le Maroc et l’Union européenne s’est renforcée à la faveur de la dernière visite d’Olivér Várhely. A contre-courant du parlement de Strasbourg, la Commission européenne semble vouloir assainir ses relations avec le royaume et lancer un message : faisons du business, et plus si affinités.